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Пронедра

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Вспышки гнева имеют положительную сторону, но они также могут сократить нашу жизнь.

Вспышки гнева имеют положительную сторону, но они также могут сократить нашу жизнь.

Вспышки гнева имеют положительную сторону, но они также могут сократить нашу жизнь. Максим МорозовСогласно последним исследованиям, короткие вспышки гнева негативно влияют на функцию кровеносных сосудов.

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