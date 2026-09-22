Минздрав сообщил о 19 пострадавших в ДТП под Тольятти

В Самарской области автобус маршрута №137 попал в ДТП на трассе М-5 из-за проколотого колеса, что привело к 19 пострадавшим.
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