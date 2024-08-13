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Всё о женщинах

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Почему люди в браке не делают того, что делают после развода?

Почему люди в браке не делают того, что делают после развода?

Заметила одну деталь, которая сильно отличает рассказы разведенных мужчин от рассказов разведенных женщин.

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Комментарии
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Владимир Соколов
зачем ему чего то делать если за него сделают?))вы же придя в ресторан не бежите готовить и мыть посуду?)) вот и мужчине ни к чему это, он уже отдал бабе всю ЗП и заплатил за все удовольствия которые она может предоставить.
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7 час.
Владимир Соколов
если планировать семью по доходам, то дети как иждивенцы не нужны, только лишний груз))
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7 час.
Елена Соколова
Да все оживают только тогда, когда на горизонте маячит секс с новой партнершей/партнёром.
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5 час.

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