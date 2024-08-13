Почему люди в браке не делают того, что делают после развода?

Владимир Соколов

зачем ему чего то делать если за него сделают?))вы же придя в ресторан не бежите готовить и мыть посуду?)) вот и мужчине ни к чему это, он уже отдал бабе всю ЗП и заплатил за все удовольствия которые она может предоставить.