ВКС России мощными ударами уничтожают позиции ВСУ у Новомихайловки (ВИДЕО)

Русская авиация наносит массированные удары по позициям боевиков ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР). Фронтовая авиация оказывает мощную поддержку с воздуха бойцам ЮВО, которые развивают наступление на указанном направлении.
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