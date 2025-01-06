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Закон, порядок, государство

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Расчеты БпЛА Каспийских морских пехотинцев в составе группировки войск «Север» выявляют цели, корректируют удары авиации и огонь артиллерии в приграничном районе Курской области

Расчеты БпЛА Каспийских морских пехотинцев в составе группировки войск «Север» выявляют цели, корректируют удары авиации и огонь артиллерии в приграничном районе Курской области

В ходе очередного полета оператор БпЛА обнаружил ротацию личного состава противники на опорном пункте, чьи координаты были немедленно переданы на командный пункт.

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