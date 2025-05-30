Небензя: у Украины выбор - мир по итогам переговоров или поражение на поле боя

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небезя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил, что в настоящее время выбор за Украиной, которая должна решить - мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта.