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Следователи проверяют инцидент с иностранным судном, севшим на мель у Сахалина

Следователи проверяют инцидент с иностранным судном, севшим на мель у Сахалина

Следственный комитет инициировал проверку после инцидента с иностранным грузовым судном, которое село на мель около острова Сахалин, передает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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