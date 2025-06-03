Невролог Демьяновская объяснила, как правильно сбросить вес на велосипеде

Каждый раз нужно крутить педали не менее 40 минут Чтобы сбрасывать вес, нужно крутить педали на велосипеде не менее 40 минут в день и кататься на нем от 3 до 5 раз в неделю, сказала в интервью РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.