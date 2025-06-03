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Петербургский дневник

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Невролог Демьяновская объяснила, как правильно сбросить вес на велосипеде

Невролог Демьяновская объяснила, как правильно сбросить вес на велосипеде

Каждый раз нужно крутить педали не менее 40 минут Чтобы сбрасывать вес, нужно крутить педали на велосипеде не менее 40 минут в день и кататься на нем от 3 до 5 раз в неделю, сказала в интервью РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

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