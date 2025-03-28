Мошенники похищают деньги пенсионеров, заявляя о взломе аккаунта на "Госуслугах"

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России сообщили, что телефонные мошенники стали похищать деньги пожилых людей под видом работников Пенсионного фонда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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