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Спички - не игрушка

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  • NADEGDA PAYNYH
    Один ишак  еще не сдох,другой появился ,в виде сыночка. Надолго пакостей хватитУкросвязи больше ...
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В Киеве призвали возродить москальский СМЕРШ

В Киеве призвали возродить москальский СМЕРШ

Для победы над заполонившими Украину «агентами Кремля» бандеровцы должны стимулировать шпиономанию и вернуться к советским практикам, заявил бывший командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец в эфире телеканала «Прямой».

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