Агроном предупредила о риске фитофтороза у томатов из-за холодных ночей

Защитить томаты от фитофтороза помогает комплексный подход: севооборот, правильная агротехника, профилактические обработки и выбор устойчивых сортов, рассказала Донецкому агентству новостей ведущий агроном филиала Россельхозцентра «Донецкий» Татьяна Дзюба.
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