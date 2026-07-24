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Аргументы и Факты

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Агроном предупредила о риске фитофтороза у томатов из-за холодных ночей

Агроном предупредила о риске фитофтороза у томатов из-за холодных ночей

Защитить томаты от фитофтороза помогает комплексный подход: севооборот, правильная агротехника, профилактические обработки и выбор устойчивых сортов, рассказала Донецкому агентству новостей ведущий агроном филиала Россельхозцентра «Донецкий» Татьяна Дзюба.

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