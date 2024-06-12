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  • Виктор Полуэктов
    Однако, этот путь подобен воткнувшейся игле дикобраза. Обратного хода нет. И вполне способен довести до ответного уда...А Запад-то голый
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«Всё, что сегодня делает НАТО, — это подготовка к возможному столкновению с Россией»

«Всё, что сегодня делает НАТО, — это подготовка к возможному столкновению с Россией»

НАТО повышает роль ядерного оружия в военном планировании, а потому России придется искать меры устранения угроз, если разговоры о размещении такого вооружения в Польше обретут конкретные планы, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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