«Всё, что сегодня делает НАТО, — это подготовка к возможному столкновению с Россией»

НАТО повышает роль ядерного оружия в военном планировании, а потому России придется искать меры устранения угроз, если разговоры о размещении такого вооружения в Польше обретут конкретные планы, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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