«Перегрелось сцепление»: Стролл — о сходе в Сингапуре

Aston MartinКанадский гонщик Формулы 1 Лэнс Стролл, выступающий за заводскую команду Aston Martin, подвёл итоги Гран При Сингапура, который пилот завершил досрочно из-за схода «За ночь мы внесли некоторые изменения в настройки, поэтому стартовали с пит-лейна.