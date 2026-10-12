«Перегрелось сцепление»: Стролл — о сходе в Сингапуре

Aston MartinКанадский гонщик Формулы 1 Лэнс Стролл, выступающий за заводскую команду Aston Martin, подвёл итоги Гран При Сингапура, который пилот завершил досрочно из-за схода «За ночь мы внесли некоторые изменения в настройки, поэтому стартовали с пит-лейна.
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