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Калужские новости

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В Калужской области автомобиль влетел в дерево и загорелся

В Калужской области автомобиль влетел в дерево и загорелся

Ночью 1 сентября в Ферзиковском районе легковой автомобиль «Митсубиси Лансер» врезался в дерево. Судя по фото от МЧС, после столкновения машина загореласьНочью 1 сентября в Ферзиковском районе легковой автомобиль "Митсубиси Лансер" врезался в дерево.

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