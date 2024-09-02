В Калужской области автомобиль влетел в дерево и загорелся

Ночью 1 сентября в Ферзиковском районе легковой автомобиль «Митсубиси Лансер» врезался в дерево. Судя по фото от МЧС, после столкновения машина загореласьНочью 1 сентября в Ферзиковском районе легковой автомобиль "Митсубиси Лансер" врезался в дерево.
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