В Калужской области автомобиль влетел в дерево и загорелся

Ночью 1 сентября в Ферзиковском районе легковой автомобиль «Митсубиси Лансер» врезался в дерево. Судя по фото от МЧС, после столкновения машина загореласьНочью 1 сентября в Ферзиковском районе легковой автомобиль "Митсубиси Лансер" врезался в дерево.