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Глава МИД Лавров: Россия продолжает реализовывать миролюбивый внешнеполитический курс

Глава МИД Лавров: Россия продолжает реализовывать миролюбивый внешнеполитический курс

Российская Федерация продолжает реализовывать миролюбивый внешнеполитический курс. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Сергей Лавров, руководитель министерства иностранных дел РФ.

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