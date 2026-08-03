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Сводка на 3 августа: черный день на Белгородчине, «Север» сносит мосты, пепел для НАТО

Сводка на 3 августа: черный день на Белгородчине, «Север» сносит мосты, пепел для НАТО

Утренний дайджест от 3 августа 2026: Эскалация по всем фронтам и трагедия в приграничье Ночная воздушная дуэль и тактика «ковровых» запусков Минувшей ночью система противовоздушной обороны работала на пределе возможностей сразу в нескольких регионах, включая Крымский полуостров, Тульскую и Белгородскую области.

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