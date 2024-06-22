Российские депутаты хотят запретить рекламу у блогеров в I*******m Несмотря на т...

Российские депутаты хотят запретить рекламу у блогеров в I*******mНесмотря на то, что социальные сети I*******m и F******k заблокированы в России, российские пользователи и бизнес продолжают активно ими пользоваться, в том числе для рекламных целей.
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