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У Салаха дубль, ассист и незабитый пенальти с «Ньюкаслом» (4:2). Он набрал 14 очков в фэнтези

У Салаха дубль, ассист и незабитый пенальти с «Ньюкаслом» (4:2). Он набрал 14 очков в фэнтези

Салах не реализовал пенальти в первом тайме, открыл счет в начале второго, ассистировал Коди Гакпо на третий мяч команды и забил с 11-метрового четвертый.

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