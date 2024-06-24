Потерявшему сознание в игре с Шотландией игроку сборной Венгрии Варге полегчало

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга, который потерял сознание после столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном в матче третьего тура чемпионата Европы 2024 года, стал чувствовать себя лучше.
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