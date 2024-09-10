Челябинцам дали инструкции по обнаружению подозрительных БПЛА. Видео

Жителям Челябинской области рассказали, как выглядит потенциально опасный беспилотник (БПЛА). Инструкциями, как выявить подозрительного дрона, поделились экперты НИЦ Мониторинга и профилактики совместно с Антитеррористической комиссией Челябинской области с использованием нейросетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии