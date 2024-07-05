Профилактические беседы о важном

Сегодня, 3 июля, главный врач московской поликлиники №3, доктор медицинских наук Елена Самышина прочитала лекцию на территории обувной фабрики "Парижская коммуна" на тему "Возможности столичной медицины в области ранней диагностики профессиональных заболеваний".
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