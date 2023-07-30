Поварёнок с лучшими рецептами

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Харчо с орехами и сливой

Харчо с орехами и сливой

Суп Харчо из говядины по одному из рецептов, который привела в своей книге Тамара Сулаквелидзе – это, как всегда, беспроигрышно! Удивительное сочетание вкусов: свежесть зелени, кислинка ткемали, пряность специй и, конечно же, наваристость бульона.

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