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Военный РФ заявил, что 80% беспилотников ВСУ подавляются в островной зоне Днепра

Военный РФ заявил, что 80% беспилотников ВСУ подавляются в островной зоне Днепра

Около 80% украинских беспилотников подавляются в островной зоне дельты реки Днепр. Об этом заявил ТАСС командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" с позывным Фин.

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