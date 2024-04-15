Военный РФ заявил, что 80% беспилотников ВСУ подавляются в островной зоне Днепра

Около 80% украинских беспилотников подавляются в островной зоне дельты реки Днепр. Об этом заявил ТАСС командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" с позывным Фин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии