Нехороший номер: трамвай № 13 снова попал в ДТП в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска утром столкнулись автомобиль Kia Cerato и трамвай № 13. Как сообщает АСТ-54, сначала водитель седана решил пропустить самый красивый вагон в городе, но потом внезапно передумал.
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