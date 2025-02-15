Врач Решетун: через кальян можно заразиться стафилококком и герпесом

Кроме опасности для сердца и легких кальян может быть источником разных инфекций. Через него можно подхватить стафилококки, синегнойную палочку и другие патогены, сообщил ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.
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