Житель Тверской области осужден за мошенничество

Прокуратура Старицкого района направила в суд уголовное дело по факту мошенничества. Известно, что в сентябре 2023 года мужчина и его сообщники позвонили пенсионерке и потребовали заплатить определенную сумму денег, чтобы выручить ее родственницу, якобы спровоцировавшую ДТП.