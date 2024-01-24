Житель Тверской области осужден за мошенничество

Прокуратура Старицкого района направила в суд уголовное дело по факту мошенничества. Известно, что в сентябре 2023 года мужчина и его сообщники позвонили пенсионерке и потребовали заплатить определенную сумму денег, чтобы выручить ее родственницу, якобы спровоцировавшую ДТП.
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