Поверхность пола засверкает как зеркало, если добавить всего 1 ложку этого средства на ведро воды Юлия ЧелкановаПовседневные хлопоты по уборке дома могут быть тяжелым бременем для многих хозяек.
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