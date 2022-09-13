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Задержанного за педофилию петербуржца уличили в домогательствах к месячной девочке

Задержанного за педофилию петербуржца уличили в домогательствах к месячной девочке

Полиция раскрыла новые факты преступлений петербуржца, задержанного в начале сентября по обвинению во многолетнем сексуальном насилии над приемным сыном.

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