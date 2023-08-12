Переосмысление КНДР

Nik Nik Надеяться можно на что угодно а рассчитывать только на себя.

Валерий Ворожищев Россия на подъёме во всех сферах жизни. Этот подъём не столь быстрый, как хотелось из-за тотальной коррупции в стране. Фактической борьбы с коррупцией не ведётся, публично бичуют какого-то чиновника, генерала или крупного вора, но только для рекламы видимости этой борьбы. Чего нет в КНДР - это той самой коррупции и нам бы поучиться у них, как нам без неё жить.