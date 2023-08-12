Переосмысление КНДРОчень любопытный сдвиг СВО вызвала в восприятии КНДР. И не только и не столько у нас, сколько у нашего противника.
Переосмысление КНДР
Комментарии
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Nik Nik
Надеяться можно на что угодно а рассчитывать только на себя.
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15 час.
Валерий Ворожищев
Россия на подъёме во всех сферах жизни. Этот подъём не столь быстрый, как хотелось из-за тотальной коррупции в стране. Фактической борьбы с коррупцией не ведётся, публично бичуют какого-то чиновника, генерала или крупного вора, но только для рекламы видимости этой борьбы. Чего нет в КНДР - это той самой коррупции и нам бы поучиться у них, как нам без неё жить.
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11 час.
Игорь Кузнецов
"Тотальную коррупцию" победить можно взяв пример с Сингапура. Там начали выплачивать часть из наворованного и взяток тому, кто донёс на своего начальника. Конечно за ложный донос наказывать строго доносчика. У нас тоже при Андропове пытались бороться, но "узбекское дело" закрыли, а Гдляна и Иванова (следователей) чуть было не привлекли при Горбачёве за "превышение полномочий" и насильственные действия против подследственных. Вот так то...
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41 мин.
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