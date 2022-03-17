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Российские легкоатлеты не допущены к участию в «Бриллиантовой лиге»

Российские и белорусские легкоатлеты не допущены к участию в этапах «Бриллиантовой лиги».  Об этом сообщает пресс-служба организаторов легкоатлетической серии.

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