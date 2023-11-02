Проживание с родителями в любом случае накладывает свой отпечаток?

Сергей ЮгЗапСиб

У меня был горький опыт проживания своей молодой семьей с моими родителями, мать диктовала свои условия, откровенно унижая свою невестку, доставала за все подряд, выискивая огрехи и недостатки. Постоянно на нервах, жена беременная, токсикоз, жизни не рада, но "надо ходить строем и с песнями". Благо это быстро закончилось, через 10 месяцев разъехались, и хотя у нас не было даже телека и холодильника, мы были безмерно счастливы, что привезли сына из роддома в свое жилье, пусть и не совсем готовое к комфортному проживанию, зато никто не парит мозги. Да, было тяжело, зато нервы в порядке, как говорится - рай в шалаше. Второй раз наступили на эти грабли когда взяли совместный дачный участок. Благодаря своим связям (при советской власти без этого никак), за сезон поставили забор, пробили скважину, распахали и удобрили землю, посадили деревья и кустарники из питомника, начали заготовку материалов для строительства дома. На следующий сезон оказалось, что мы делали все не так, как надо (по мнению родителей и их "авторитетных" соседей, хотя они палец о палец не ударили, чтобы что-то изменить). Плюнули на это дело, хотя было жалко затраченных сил, времени и денег, взяли новый участок и начали с нуля. Третий раз на эту удочку не поймались, когда батя предложил купить в совместную собственность новый москвич. Лучше старый запорожец, но свой.