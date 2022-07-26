ИЗВЕСТИЯ iz

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Определены условия господдержки по рекламе российских брендов

Определены условия господдержки по рекламе российских брендов

Власти определили условия, на которых будут поддерживать телерекламу российских брендов на ТВ. Отечественные производители смогут оплатить госсубсидиями до половины цены размещения ролика, а малый и средний бизнес — до 70%, узнали «Известия».

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