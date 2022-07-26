Определены условия господдержки по рекламе российских брендов

Власти определили условия, на которых будут поддерживать телерекламу российских брендов на ТВ. Отечественные производители смогут оплатить госсубсидиями до половины цены размещения ролика, а малый и средний бизнес — до 70%, узнали «Известия».
Власти определили условия, на которых будут поддерживать телерекламу российских брендов на ТВ. Отечественные производители смогут оплатить госсубсидиями до половины цены размещения ролика, а малый и средний бизнес — до 70%, узнали «Известия».
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