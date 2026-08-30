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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жоан Пеньярройя: «Партизан» ищет еще двух игроков, но не намерен подписывать кого-то в спешке»

Главный тренер « Партизана » Жоан Пеньярройя рассказал о планах клуба на трансферном рынке. «Мы ищем еще одного игрока, который может выступать на позициях легкого форварда и атакующего защитника, а также высокого игрока на позицию тяжелого форварда или центрового, способного растягивать площадку.

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