О тех, кто претендует на власть в Дамаске после бегства Асада Как считает хорошо информированный британский еженедельник Economist, главным претендентом на власть в Сирии после падения власти Башара Асада является Мухаммад Аль-Джулани, глава прежде оппозиционной Асаду сирийской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)**.
Сирия: смотрите, кто пришёл
Комментарии
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Аркадий Шацкий
Захарова не смогла указать количество группировок в Сирии, всё сложно, ведут переговоры с несколькими, значит не сильно надеются на Шараа.
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13 час.
Любовь Ткаченко
Там черт ногу сломит, с их группировками.
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12 час.
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