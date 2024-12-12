Сирия: смотрите, кто пришёл

О тех, кто претендует на власть в Дамаске после бегства Асада Как считает хорошо информированный британский еженедельник Economist, главным претендентом на власть в Сирии после падения власти Башара Асада является Мухаммад Аль-Джулани, глава прежде оппозиционной Асаду сирийской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)**.