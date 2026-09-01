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Военное обозрение

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ВКС РФ впервые отработали ФАБами по целям в Одессе

ВКС РФ впервые отработали ФАБами по целям в Одессе

Это вполне может говорить о растущих проблемах с ПВО противника на юге страны.

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Betahon

Да...После Победы и маршей Красной армии по Крещатику и Дерибасовской встанет вопрос о восстановлении и объявлении всероссийской стройки! Сдюжим, не впервой!