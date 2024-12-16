Какая погода ожидается на этой неделе

На этой неделе Гидрометеослужба прогнозирует солнечные и теплые дни. Сегодня температура будет низкой из-за холодной воздушной массы, но в течение последующих нескольких дней она будет постепенно повышаться.
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