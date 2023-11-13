Вучич сдаст Косово, предаст Россию и будет убит

Владимир Соловьев ВУЧИЧ ДОЛЖЕН ПОНЯТЬ, А МЫ ЕГО ДОЛЖНЫ МОРАЛЬНО И, ЕСЛИ НАДО, В ВОЕННОМ ПЛАНЕ ПОДДЕРЖАТЬ, КАК БЫ СЕРБИИ НЕ ГРОЗИЛИ, ЕВРОПА ДЕГРАДИРУЕТ, НО ХОЧЕТ ЧТО БЫ С НЕЙ ДЕГРАДИРОВАЛИ ВСЕ В ЕВРОПЕ. ВУЧИЧУ НАДО СТОЯТЬ НА СМЕРТЬ, КАК ПРИКАЗЫВАЛ ЖУКОВ НА ФРОНТЕ С НЕМЕЦКИМ ФАШИЗМОМ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ ПРИМЕНИМ ПО ЕВРОПЕ НАШ ВОЕННЫЙ АРСЕНАЛ: МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ!

Игорь Кузнецов Сейчас идёт "передел мира", сфер влияния и т.п. Президент Сербии Алекандр Вучич в среду, 1 ноября, объявил о роспуске Народной скупщины (одномандатного национального парламента) и назначил дату досрочных выборов на 17 декабря. Что характерно это произошло после визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Белград. Прозападные оппозиционеры чувствуют себя на подъёме. Они планируют пойти на выборы в составе коалиции под названием… «Сербия против насилия». Далее они смогут перейти к сценарию «майдана» – то есть насильственного захвата власти в стране под прикрытием «народного недовольства».