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Вучич сдаст Косово, предаст Россию и будет убит

Вучич сдаст Косово, предаст Россию и будет убит

За что Брюссель планирует продать Сербии вступление в ЕС Дмитрий Родионов Фото: IMAGO/IlluPics/TASS Материал комментируют: Вадим Трухачёв Павел Фельдман Еврокомиссия призвала руководство Сербии к новым компромиссам в рамках переговоров с косово-албанскими властями под эгидой ЕС и поддержке санкций против России.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ВУЧИЧ ДОЛЖЕН ПОНЯТЬ, А МЫ ЕГО ДОЛЖНЫ МОРАЛЬНО И, ЕСЛИ НАДО, В ВОЕННОМ ПЛАНЕ ПОДДЕРЖАТЬ, КАК БЫ СЕРБИИ НЕ ГРОЗИЛИ, ЕВРОПА ДЕГРАДИРУЕТ, НО ХОЧЕТ ЧТО БЫ С НЕЙ ДЕГРАДИРОВАЛИ ВСЕ В ЕВРОПЕ. ВУЧИЧУ НАДО СТОЯТЬ НА СМЕРТЬ, КАК ПРИКАЗЫВАЛ ЖУКОВ НА ФРОНТЕ С НЕМЕЦКИМ ФАШИЗМОМ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ ПРИМЕНИМ ПО ЕВРОПЕ НАШ ВОЕННЫЙ АРСЕНАЛ: МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ!
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6 час.
Игорь Кузнецов
Сейчас идёт &quot;передел мира&quot;, сфер влияния и т.п. Президент Сербии Алекандр Вучич в среду, 1 ноября, объявил о роспуске Народной скупщины (одномандатного национального парламента) и назначил дату досрочных выборов на 17 декабря. Что характерно это произошло после визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Белград. Прозападные оппозиционеры чувствуют себя на подъёме. Они планируют пойти на выборы в составе коалиции под названием… «Сербия против насилия». Далее они смогут перейти к сценарию «майдана» – то есть насильственного захвата власти в стране под прикрытием «народного недовольства».
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5 час.
Natalija Osminina
ЕС явно  хочет начать ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ ЕВРОПЫ.  И  приглашение  Урсулы в ЕС Молдавии и Украины- из этого числа. Как рз те страны, где есть нерешенные территориальные конфликты. У Молдовы с Приднестровьем, а у Украины вообще по всей территории.
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1 час.

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