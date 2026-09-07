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Туризм и География

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Питер в декабре: почему не стоит верить мифам о несезоне

Питер в декабре: почему не стоит верить мифам о несезоне

Когда речь заходит о поездке в Санкт-Петербург, большинство людей представляют себе белые ночи, разводные мосты и тёплые летние набережные.

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