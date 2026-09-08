Расчёты FPV-дронов уничтожили позиции и НРТК ВСУ в Харьковской области

В Минобороны России рассказали, что расчёты FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили пункты управления БПЛА с живой силой и НРТК украинских оккупантов в Харьковской области.
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