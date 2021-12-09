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«Надежда только на врачей»: что происходит в детской «красной зоне»

«Надежда только на врачей»: что происходит в детской «красной зоне»

С начала пандемии, по данным медиков, в Москве переболели коронавирусом более 200 тыс. детей. По словам специалистов, детский коронавирус отличается от взрослого отсутствием чётких признаков заболевания, что снижает процент ранней диагностики.

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