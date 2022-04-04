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В Кузбассе стартуют познавательные мероприятия ко Дню космонавтики для школьников

В Кузбассе стартуют познавательные мероприятия ко Дню космонавтики для школьников

В образовательных организациях запущен цикл мероприятий, посвященных Дню космонавтики. Кузбасских школьников ждут космические интерактивы, астрономические квесты, классные часы и выставки, а также профильные смены и различные онлайн-активности.

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