В Кузбассе стартуют познавательные мероприятия ко Дню космонавтики для школьников

В образовательных организациях запущен цикл мероприятий, посвященных Дню космонавтики. Кузбасских школьников ждут космические интерактивы, астрономические квесты, классные часы и выставки, а также профильные смены и различные онлайн-активности.
В образовательных организациях запущен цикл мероприятий, посвященных Дню космонавтики. Кузбасских школьников ждут космические интерактивы, астрономические квесты, классные часы и выставки, а также профильные смены и различные онлайн-активности.
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