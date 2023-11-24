В Москве зафиксировали самый низкий уровень атмосферного давления

В Москве был зафиксирован самый низкий уровень атмосферного давления за всю историю наблюдений. По данным центра погоды "Фобос", давление составило 719,7 миллиметра ртутного столба, что превышает предыдущий рекорд, установленный в 1973 году (722,3 миллиметра ртутного столба).