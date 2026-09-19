Рустам Минниханов поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником

20 сентября в России отмечается День работников леса. Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ поздравил их с профессиональным праздником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым