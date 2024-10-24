Петербург попал в тройку городов по числу построенных за последние пять лет жилых домов

Северную столицу обогнали Москва и Краснодар По данным аналитиков «Яндекс Недвижимости», за последние 5 лет в крупнейших городах страны было построено и заселено более трех тысяч жилых многоквартирных домов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии