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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Дембеле 23 гола в 19 матчах в 2025 году. Вингер забил Хорватии в Лиге наций

Вингер «ПСЖ» и сборной Франции отличился на 80-й минуте ответного матча с Хорватией в 1/4 финала Лиги наций Дембеле проводит 19-й матч в 2025 году.

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