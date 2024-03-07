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Путин пошутил, что Греф заменяет ему умную колонку «Сбера»

Путин пошутил, что Греф заменяет ему умную колонку «Сбера»

Президент РФ Владимир Путин, беседуя с участниками Всемирного фестиваля молодежи 6 марта, получил вопрос от одного из зрителей о том, пользовался ли он когда-либо в быту умной колонкой от «Сбера» или другими голосовыми помощниками на базе искусственного интеллекта (ИИ).

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