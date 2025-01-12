Как мигранты превратили некогда благополучную Швецию в одного из лидеров ЕС по организованной преступности

Швеция долгое время считалась одним из символов благополучия и стабильности в Европе. Высокий уровень доходов и продолжительность жизни, а также развитая социальная система ставили эту страну в пример другим государствам региона.
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