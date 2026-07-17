Патриотизм по-киркоровски: российский флаг над кроватью Аллы-Виктории и гражданство США в приданое

В ноябре 2024 года Филипп Киркоров выдал публике трогательную картину: его дети, по его словам, безмерно любят Россию, растут настоящими патриотами, а в спальне дочери Аллы-Виктории над кроватью гордо висит российский триколор.
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