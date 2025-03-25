📷❗️Сообщается о прибытии двух стратегических бомбардировщиков B-2A «Spirit» 509-го бомбардировочного крыла ВВС США на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.
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📷❗️Сообщается о прибытии двух стратегических бомбардировщиков B-2A «Spirit» 509-го бомбардировочного крыла ВВС США на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.