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Сегодня – первый день Масленицы: приметы, обычаи и традиции

Сегодня – первый день Масленицы: приметы, обычаи и традиции

Это традиционная неделя перед Великим постом, которая с одной стороны, по славянским традициям символизирует границу зимы и весны – отсюда и сжигание чучела, а с другой – для православных верующих является неделей приготовления к Великому посту, который завершится Светлой Пасхой (в этом году – 5 мая): в эту неделю верующие еще употребляют молочную пищу, но уже отказались от мясных продуктов (ее еще называют сырной и мясопустной).

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