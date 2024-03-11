Сегодня – первый день Масленицы: приметы, обычаи и традиции

Это традиционная неделя перед Великим постом, которая с одной стороны, по славянским традициям символизирует границу зимы и весны – отсюда и сжигание чучела, а с другой – для православных верующих является неделей приготовления к Великому посту, который завершится Светлой Пасхой (в этом году – 5 мая): в эту неделю верующие еще употребляют молочную пищу, но уже отказались от мясных продуктов (ее еще называют сырной и мясопустной).